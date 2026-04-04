Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 55 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 3 квітня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають, повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).