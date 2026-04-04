Live

Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 16:08   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 55 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 3 квітня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають, повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також: Друга річниця трагедії: у Харкові вшанували пам’ять загиблих рятувальників

Автор: Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".