Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.
На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 55 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 3 квітня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають, повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 16:08;