Взрыв в Харькове: «прилет» вблизи жилых домов

Происшествия 23:51   04.04.2026
Виктория Яковенко
Около 23:10 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 23:51. В результате вражеской атаки на Шевченковский район повреждено остекление окон трех общежитий, трех многоэтажек и три автомобиля. Обошлось без пострадавших, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 23:30. В результате обстрела — в нескольких многоэтажках выбиты окна, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 23:21. Сейчас информации о пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Угроза с воздуха сохраняется. Будьте осторожны!», – предупредил он.

23:14. Враг ударил по Шевченковскому району. Есть попадание вблизи жилых домов, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Напомним, утро 4 апреля в Харькове снова началось со взрывов. По данным облпрокуратуры, около 09:15 БпЛА типа «Герань-2» атаковал частный жилищный сектор в Немышлянском районе. Ранения получили трое мужчин 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения и автомобиль. Кроме того, днем ​​враг ударил БпЛА по Слободскому району. Ранение получил ребенок, его госпитализировали.

