Вибух у Харкові: «приліт» поблизу житлових будинків

Близько 23:10 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 23:51. Внаслідок ворожої атаки на Шевченківський район пошкоджено скління вікон трьох гуртожитків, трьох багатоповерхівок та три автомобіля. Обійшлося без постраждалих, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 23:30. Внаслідок обстрілу – у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 23:21. Наразі інформації про постраждалих немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!”, – попередив він.

23:14. Ворог вдарив по Шевченківському району. Є влучання поблизу житлових будинків, інформує мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. За даними облпрокуратури, близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор в Немишлянському районі. Поранення отримали троє чоловіків 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль. Крім цього, вдень ворог вдарив БпЛА по Слобідському району. Поранення отримала дитина, її шпиталізували.