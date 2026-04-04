Четыре человека погибли, 11 – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

Общество 09:03   04.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: последствия ударов по селу Одноробовка/Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погибли четыре человека, пострадали 11 человек, среди них – ребенок.

«В Харькове погибли 72-летний мужчина и 29-летняя женщина, пострадала 63-летняя женщина, мужчины 63 и 29 лет и 2-летняя девочка; в поселке Ковшаровка погибла 57-летняя женщина, пострадал 42-летний мужчина; в селе Бахтин погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 51 и 52 лет; в селе Пришиб получили острую реакцию на стресс 70-летняя женщина; в селе Отрадное пострадали 54-летний мужчина и женщины 48 и 85 лет», — отметил Синегубов.

Враг выпустил на регион: восемь КАБов, семь БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», три FPV-дроны, тип еще 26 БпЛА устанавливают.

  • В результате ударов в Харькове повреждены медицинское учреждение, аптека, четыре авто, гражданское предприятие;
  • в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль, хозяйственная постройка (с. Клинова Новоселовка), два многоквартирных дома (с. Лютовка, с. Одноробовка);
  • в Купянском районе повреждены учебное заведение, инкубатор, дом, четыре многоквартирных дома, авто, два гаража, админздание;
  • в Изюмском районе повреждены дома;
  • в Харьковском районе повреждены теплица (поселок Слатино), автомобиль (с. Солоницевка).
удар по Харьковщине
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.".