Четыре человека погибли, 11 – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов области, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погибли четыре человека, пострадали 11 человек, среди них – ребенок.

«В Харькове погибли 72-летний мужчина и 29-летняя женщина, пострадала 63-летняя женщина, мужчины 63 и 29 лет и 2-летняя девочка; в поселке Ковшаровка погибла 57-летняя женщина, пострадал 42-летний мужчина; в селе Бахтин погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 51 и 52 лет; в селе Пришиб получили острую реакцию на стресс 70-летняя женщина; в селе Отрадное пострадали 54-летний мужчина и женщины 48 и 85 лет», — отметил Синегубов.

Враг выпустил на регион: восемь КАБов, семь БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», три FPV-дроны, тип еще 26 БпЛА устанавливают.