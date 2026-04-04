Live

Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Суспільство 09:03   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: наслідки ударів по селу Одноробівка/Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, постраждали 11 людей, серед них – дитина.

«У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка; у селищі Ківшарівка загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік; у селі Бахтин загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років; у селі Пришиб зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка; у селі Одрадне постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років», – зазначив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: вісім КАБів, сім БпЛА типу «Герань-2», три «молнии», три FPV-дрони, тип ще 26 БпЛА встановлюють.

  • Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені медичний заклад, аптека, чотири авто, цивільне підприємство;
  • у Богодухівському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль, господарча споруда (с. Клинова Новоселівка), два багатоквартирні будинки (с. Лютівка, с. Одноробівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджені навчальний заклад, інкубатор, будинок, чотири багатоквартирні будинки, авто, два гаражі, адмінбудівля;
  • в Ізюмському районі пошкоджені будинки;
  • у Харківському районі пошкоджені теплиця (селище Слатине), автомобіль (с. Солоницівка).
удар по Харьковщине
Популярно
04.04.2026
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 09:03;

