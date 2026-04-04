Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, постраждали 11 людей, серед них – дитина.

«У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка; у селищі Ківшарівка загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік; у селі Бахтин загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років; у селі Пришиб зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка; у селі Одрадне постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років», – зазначив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: вісім КАБів, сім БпЛА типу «Герань-2», три «молнии», три FPV-дрони, тип ще 26 БпЛА встановлюють.