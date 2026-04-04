Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, постраждали 11 людей, серед них – дитина.
«У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка; у селищі Ківшарівка загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік; у селі Бахтин загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років; у селі Пришиб зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка; у селі Одрадне постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років», – зазначив Синєгубов.
Ворог випустив на регіон: вісім КАБів, сім БпЛА типу «Герань-2», три «молнии», три FPV-дрони, тип ще 26 БпЛА встановлюють.
- Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені медичний заклад, аптека, чотири авто, цивільне підприємство;
- у Богодухівському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль, господарча споруда (с. Клинова Новоселівка), два багатоквартирні будинки (с. Лютівка, с. Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджені навчальний заклад, інкубатор, будинок, чотири багатоквартирні будинки, авто, два гаражі, адмінбудівля;
- в Ізюмському районі пошкоджені будинки;
- у Харківському районі пошкоджені теплиця (селище Слатине), автомобіль (с. Солоницівка).
Читайте також: Небезпечно буде на Харківщині у суботу: про що попередили синоптики
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загинули, новини Харкова, обстріл, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 09:03;