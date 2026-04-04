Новини Харкова — головне 4 квітня: били БпЛА, постраждала дитина, знову вибух

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

23:16

Близько 23:10 у Харкові було чутно вибух

Ворог вдарив по Шевченківському району. Є влучання поблизу житлових будинків, інформує мер міста Ігор Терехов.

21:32

Безкінечний наліт БпЛА на Харків – порівняння тактик РФ й Ірану: огляд фронту

Цілодобові нальоти «шахедів»: Інститут вивчення війни порівняв тактику Росії та Ірану. Плани ворога на квітень – прогноз від оборонців Харківщини. FPV зупиняють сполучення: чому скасовані електрички не замінили автобусами. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ “Об’єктив”.

20:02

Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув

Трагедія сталася сьогодні близько 13:30 у селі Петрівське Балаклійської громади. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, чоловік підірвався на вибуховому пристрої під час робіт у господарчій споруді.

17:51

Правоохоронці вручили підозру двом мешканцям Люботинської громади, які, за даними слідства, вчинили хуліганство в електропоїзді

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років пошкодили майно електрички. Зокрема, кажуть правоохоронці, Вони розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга.

Інцидент стався у лютому, у той момент чоловіки були п’яними, додали поліцейські.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

16:11

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися поліпшити своє становище у районах населених пунктів Ківшарівка та Новоосинове.

14:42

У Слобідському районі зафіксували падіння ворожого БпЛА типу «Шахед»

Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 14:40. Він додав, що поранення отримала дитина.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували.

14:12

Об 11:20 три FPV-дрони вдарили по авто поблизу села Клинова-Новоселівка

«Важкі поранення отримали чоловік 70 років та 51-річний чоловік. Наразі постраждалі отримують медичну допомогу у лікарні громади. Автівку знищено», – повідомив МГ «Обʼєктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

12:02

Кількість постраждалих внаслідок удару БпЛА по Немишлянському району зросла до п’яти

Поранення отримали троє чоловіків віком 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор.

Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

11:33

Менше години тому БпЛА атакував Чугуїв

«Внаслідок влучання виникла пожежа в приватному домоволодінні. На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих через обстріл немає», – повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

10:20

Чи мають окупанти просування на Харківщині: дані ISW

3 квітня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Шев’яківки і Чугунівки і на південний схід від Великого Бурлука 2 і 3 квітня, проте ISW не зібрала доказів, які дозволяють оцінити, що російські війська досягли будь-яких успіхів. Один із російських військових блогерів стверджував, що українські війська контратакували на північ від Амбарного», – пишуть аналітики.

10:13

Ворожі дрони масовано атакували Дергачівщину: постраждав чоловік

«Сьогодні близько 8:20 до Дергачівської центральної лікарні звернувся 66-річний мешканець Дубівки. Чоловік отримав уламкове поранення черевної порожнини унаслідок вчорашньої атаки російських FPV-дронів на село. Наразі він перебуває у стані середньої важкості», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що ворожі безпілотники почали масовано атакувати з третьої години учорашнього дня. Протягом кількох годин окупанти випустили близько 20 дронів. У результаті атаки пошкоджені 22 домоволодіння та місцева медична амбулаторія.

Крім цього, сьогодні, 4 квітня, близько 7:00 російський БпЛА поцілив по приватному будинку у Прудянці. Обійшлося без постраждалих, розповів Задоренко.

«Закликаю мешканців прикордонних старостинських округів не зволікати з виїздом до більш безпечних територій», – звернувся він.

10:04

Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району постраждав 70-річний чоловік

У нього – вибухові поранення, медики надають усю необхідну допомогу, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

09:26

Увечері 3 квітня БпЛА вдарив по нежитловій будівлі у селищі Великий Бурлук

«Внаслідок влучання сталась пожежа на площі 30 м кв. На щастя, загиблих та постраждалих немає», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

09:06

Чотири людини загинули, 11 – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка; у селищі Ківшарівка загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік; у селі Бахтин загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років; у селі Пришиб зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка; у селі Одрадне постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років», – зазначив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: вісім КАБів, сім БпЛА типу «Герань-2», три «молнии», три FPV-дрони, тип ще 26 БпЛА встановлюють.

Детальніше про наслідки обстрілів.

09:02

Ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. Гучно було в місті близько 09:00

Мер Ігор Терехов повідомив, що у Київському районі зафіксували падіння уламків ворожого дрону. Наразі – без постраждалих.

08:12

13 разів атакувала РФ у Харківській області: ранкові дані Генштабу ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

06:49

Тривога у Харкові тривала усю ніч

Сирена звучала у місті о 22:48. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що група ворожих БпЛА тримали курс на Краснопавліку зі сходу.

Про дрони РФ у небі регіоні моніторингові канали попереджали майже усю ніч. Відбій у Харкові оголосили о 03:27, але лише на одну хвилину. Тоді моніторингові канали писали про БпЛА, який летів на Липці.

Впродовж ночі у передмісті фіксували російські БпЛА. Вже близько 05:00 у ПС ЗСУ писали, що на Харків з півночі летить ворожий дрон.

Станом на 06:49 повітряна тривога у Харкові актуальна.

Нагадаємо, безперервний повітряний терор тривав у місті дві доби. Вдень 3 квітня мер Харкова Ігор Терехов зазначав: зафіксовано 37 влучань по 18 локаціях. Били ракети та ворожі БпЛА. Також агресор вперше застосував по місту бойові реактивні безпілотники. Фахівці пояснююва, що завдяки реактивному двигуну такі БпЛА летять значно швидше. Відповідно, часу на роботу ППО та на спуск в укриття залишається критично мало. Терехов висловив відчуття містян: «За всіма цими руйнуваннями криється ще й тотальне виснаження. Сирени майже не змовкають уже тривалий час. Жити під таким психологічним пресом і в постійній небезпеці усім морально надзвичайно важко. Але Харків тримається завдяки своїм людям».