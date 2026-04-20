Взрыв в Харькове: по городу ударил дрон
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Около 16:45 в Харькове был слышен взрыв.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил боевым дроном. Попадание зафиксировали в Основянском районе.
Информация будет дополняться.
Напомним, на прошлой неделе враг нанес по Харькову 24 удара. География атак охватила все районы города – от окраин до центра, сообщал мэр Игорь Терехов. Погибших за неделю нет, но пострадали в результате обстрелов шесть человек. Отдельно мэр обратил внимание на детали вражеской тактики. По его словам, все чаще рядом с другим вооружением РФ применяет беспилотники типов «V2U» и «Италмас».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: по городу ударил дрон», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 16:49;