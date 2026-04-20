Взрыв в Харькове: по городу ударил дрон

Около 16:45 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг ударил боевым дроном. Попадание зафиксировали в Основянском районе.

Напомним, на прошлой неделе враг нанес по Харькову 24 удара. География атак охватила все районы города – от окраин до центра, сообщал мэр Игорь Терехов. Погибших за неделю нет, но пострадали в результате обстрелов шесть человек. Отдельно мэр обратил внимание на детали вражеской тактики. По его словам, все чаще рядом с другим вооружением РФ применяет беспилотники типов «V2U» и «Италмас».