Вибух у Харкові: по місту вдарив дрон

Близько 16:45 у Харкові було чутно вибух.

Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив бойовим дроном. Влучання зафіксували в Основʼянському районі.

Інформація буде доповнюватися.

Нагадаємо, минулого тижня ворог завдав по Харкову 24 удари. Географія атак охопила всі райони міста – від околиць до центру, повідомляв мер Ігор Терехов. Загиблих за тиждень немає, але постраждали внаслідок обстрілів шість людей. Окремо міський голова звернув увагу на деталі ворожої тактики. За його словами, дедалі частіше поряд з іншим озброєнням РФ застосовує безпілотники типів «V2U» та «Італмас».