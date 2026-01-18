Рассекал на авто под воздействием наркотиков: подозрение получил рецидивист
39-летнчему мужчине вручили подозрение в невыполнении судебного решения, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации следствия, копы обнаружили, что он рассекал на авто в состоянии наркотического опьянения.
«В судебном порядке на гражданина было наложено взыскание в виде штрафа в сумме 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на десять лет», – пишут в полиции.
Однако подозреваемый неоднократно нарушал решение суда. Он продолжил водить авто без прав, а также не оплачивал штраф. В полиции отметили: ранее мужчину уже привлекали в уголовной ответственности.
«Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления», – отметили правоохранители.
Теперь ему грозит три года тюрьмы.
