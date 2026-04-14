Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина
В Харькове полицейские сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, требовал взятку за «снятие с розыска» в ТЦК.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: фигурант – 34-летний местный житель.
«Установлено, что злоумышленник, зная о нахождении 27-летнего мужчины в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки, предложил ему свою «помощь» по исключению информации из государственного реестра «Оберег» и снятию с розыска. За такие «услуги» он просил 1500 долларов», — рассказали правоохранители.
Мужчину задержали «на горячем» — на парковке в городе, когда он получил оговоренную сумму денег, отметили в полиции.
Харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
• Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 14:43;