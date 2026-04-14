Live

Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина

Общество 14:43   14.04.2026
Виктория Яковенко
Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина

В Харькове полицейские сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, требовал взятку за «снятие с розыска» в ТЦК.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: фигурант – 34-летний местный житель.

«Установлено, что злоумышленник, зная о нахождении 27-летнего мужчины в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки, предложил ему свою «помощь» по исключению информации из государственного реестра «Оберег» и снятию с розыска. За такие «услуги» он просил 1500 долларов», — рассказали правоохранители.

Мужчину задержали «на горячем» — на парковке в городе, когда он получил оговоренную сумму денег, отметили в полиции.

Харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Вырвал телефон из рук: в дом в Харькове залез грабитель – полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов
Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов
14.04.2026, 11:53
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
14.04.2026, 11:05
Программа «СвітлоДІМ» для Харькова и области – можно получить до 300 тыс грн
Программа «СвітлоДІМ» для Харькова и области – можно получить до 300 тыс грн
14.04.2026, 11:20
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы в городе, дефицит крови
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы в городе, дефицит крови
14.04.2026, 14:45
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина
Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина
14.04.2026, 14:43

Новости по теме:

14.04.2026
Обустраивают клумбы перед входом в Мемориал Славы: какой орнамент будет (фото)
14.04.2026
«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови
14.04.2026
Вырвал телефон из рук: в дом в Харькове залез грабитель – полиция
13.04.2026
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

