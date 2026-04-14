Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина

Суспільство 14:43   14.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловікц, який, за даними слідства, вимагав хабар за “зняття з розшуку” в ТЦК.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: фігурант – 34-річний місцевий житель.

“Встановлено, що зловмисник, знаючи про перебування 27-річного чоловіка у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, запропонував йому свою “допомогу” щодо виключення інформації з державного реєстру “Оберіг” та зняття з розшуку. За такі “послуги” він просив 1500 доларів”, – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали “на гарячому” – на парковці в місті, коли він отримав обумовлену суму грошей, зазначили у поліції.

Харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 5 років тюрми. Досудове розслідування триває.

харьковчанин обещал за деньги снять с розыска ТЦК
Читайте також: Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція

Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
14.04.2026, 14:43
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
14.04.2026, 14:18
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
14.04.2026, 11:53
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
14.04.2026, 13:11
Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього
Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього
14.04.2026, 13:37
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи у місті, дефіцит крові
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи у місті, дефіцит крові
14.04.2026, 14:45

Новини за темою:

14.04.2026
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
14.04.2026
«Поки ми святкували, на фронті були поранення»: у Харкові – дефіцит крові
14.04.2026
Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція
13.04.2026
Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня
13.04.2026
Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: адреси


