Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловікц, який, за даними слідства, вимагав хабар за “зняття з розшуку” в ТЦК.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: фігурант – 34-річний місцевий житель.
“Встановлено, що зловмисник, знаючи про перебування 27-річного чоловіка у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, запропонував йому свою “допомогу” щодо виключення інформації з державного реєстру “Оберіг” та зняття з розшуку. За такі “послуги” він просив 1500 доларів”, – розповіли правоохоронці.
Чоловіка затримали “на гарячому” – на парковці в місті, коли він отримав обумовлену суму грошей, зазначили у поліції.
Харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 5 років тюрми. Досудове розслідування триває.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, підозра, поліція, тцк;
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 14:43;