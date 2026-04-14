Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловікц, який, за даними слідства, вимагав хабар за “зняття з розшуку” в ТЦК.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: фігурант – 34-річний місцевий житель.

“Встановлено, що зловмисник, знаючи про перебування 27-річного чоловіка у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, запропонував йому свою “допомогу” щодо виключення інформації з державного реєстру “Оберіг” та зняття з розшуку. За такі “послуги” він просив 1500 доларів”, – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали “на гарячому” – на парковці в місті, коли він отримав обумовлену суму грошей, зазначили у поліції.

Харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 5 років тюрми. Досудове розслідування триває.