Кража в магазине: у женщины вытащили телефон из кармана, кого подозревают

Происшествия 13:14   28.03.2026
Оксана Горун
В Харькове полиция задержала 31-летнюю женщину. Считают, что она вытащила телефон у покупательницы в одном из магазинов в Немышлянском районе.

«Полицейские установили, что 31-летняя женщина, находясь в одном из магазинов, воспользовалась невнимательностью посетительницы. Потерпевшая разговаривала по мобильному телефону и, завершив разговор, положила его в карман. Злоумышленница подошла ближе и вытащила телефон из открытого кармана», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские оценили ущерб в более чем 67 тыс. грн. Гражданке сообщили о подозрении в краже. За телефон она может сесть на восемь лет.

Ранее полиция сообщала о мошеннической схеме, которую провернул в одной из больниц Харькова 38-летний пациент. Он подружился с соседом по палате и стал регулярно просить его телефон. Когда же гаджет остался без присмотра, вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет.

