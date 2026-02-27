Серия краж в строительных гипермаркетах в Харькове: подозреваемого нашли
Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, совершил серию краж из магазинов строительных гипермаркетов.
«В январе 2026 года мужчина неоднократно совершал кражи товаров из торговых залов магазинов, расположенных в Основянском районе Харькова. Среди похищенного – комплекты постельного белья, аккумуляторные батареи и бытовая техника», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По подсчетам правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составляет более 28 тысяч гривен.
«Кроме завершенных эпизодов, правоохранители задокументировали также попытку совершения кражи, прекращенной работниками охраны», — добавили в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ, а также за покушение на совершение преступления. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.
