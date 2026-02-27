Live

Серія крадіжок у будівельних гіпермаркетах в Харкові: підозрюваного знайшли

Суспільство 15:23   27.02.2026
Вікторія Яковенко
Серія крадіжок у будівельних гіпермаркетах в Харкові: підозрюваного знайшли

Правоохоронці викрили у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, вчинив серію крадіжок із магазинів будівельних гіпермаркетів.

«У січні 2026 року чоловік неодноразово здійснював викрадення товарів із торговельних залів магазинів, розташованих в Основ’янському районі Харкова. Серед викраденого – комплекти постільної білизни, акумуляторні батареї та побутова техніка», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За підрахунками правоохоронців, сума завданих збитків становить понад 28 тисяч гривень.

«Окрім завершених епізодів, правоохоронці задокументували також спробу вчинення крадіжки, яку було припинено працівниками охорони», – додали у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ, а також за замах на вчинення злочину. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.

Читайте також: У Харкові чоловік кривдив свою матір – поліція вручила йому підозру

Автор: Вікторія Яковенко
