Серія крадіжок у будівельних гіпермаркетах в Харкові: підозрюваного знайшли

Правоохоронці викрили у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, вчинив серію крадіжок із магазинів будівельних гіпермаркетів.

«У січні 2026 року чоловік неодноразово здійснював викрадення товарів із торговельних залів магазинів, розташованих в Основ’янському районі Харкова. Серед викраденого – комплекти постільної білизни, акумуляторні батареї та побутова техніка», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За підрахунками правоохоронців, сума завданих збитків становить понад 28 тисяч гривень.

«Окрім завершених епізодів, правоохоронці задокументували також спробу вчинення крадіжки, яку було припинено працівниками охорони», – додали у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ, а також за замах на вчинення злочину. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми.