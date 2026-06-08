Майже 3 млн грн хочуть стягнути з забудовника ЖК у Харкові: причина

У Харкові правоохоронці через суд вимагають стягнути з забудовника майже 3 млн грн несплаченої пайової участі.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що упродовж 2019 – 2021 років на замовлення обслуговуючого кооперативу збудовано та введено в експлуатацію ЖК у місті.

«Однак всупереч вимогам законодавства замовник проігнорував обов’язок щодо сплати коштів пайової участі: не звертався із заявою про визначення розміру внеску до введення об’єкта в експлуатацію та не уклав відповідний договір. Внаслідок цього було порушено право міської ради на отримання коштів для розвитку інфраструктури міста», – зазначили правоохоронці.

Загальна сума боргу з урахуванням інфляційних витрат і 3% річних складає майже 3 млн гривень, встановили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов в інтересах держави до кооперативу з вимогою стягнути з забудовника ці гроші. Провадження у справі вже відкрито.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура подала позов до забудовника відомого ТРЦ у місті. Зазначалось, що йдеться про один із найбільших комерційних об’єктів міста — масштабний багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс у Харкові, який введено в експлуатацію у 2021 році. Згідно з проєктною та кошторисною документацією, вартість будівництва становила 2,35 млрд гривень. Однак, встановили правоохоронці, під час багаторічного будівництва ТРЦ забудовник не виконав обов’язку зі сплати коштів пайової участі.