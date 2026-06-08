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Почти 3 млн грн хотят взыскать с застройщика ЖК в Харькове: причина

Общество 15:21   08.06.2026
Виктория Яковенко
Почти 3 млн грн хотят взыскать с застройщика ЖК в Харькове: причина Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители через суд требуют взыскать с застройщика почти 3 млн грн неуплаченного долевого участия.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на протяжении 2019 – 2021 годов по заказу обслуживающего кооператива построен и введен в эксплуатацию ЖК в городе.

«Однако, вопреки требованиям законодательства, заказчик проигнорировал обязанность по уплате средств долевого участия: не обращался с заявлением об определении размера взноса до ввода объекта в эксплуатацию и не заключил соответствующий договор. В результате было нарушено право городского совета на получение средств для развития инфраструктуры города», — отметили правоохранители.

Общая сумма долга с учетом инфляционных расходов и 3% годовых составляет около 3 млн гривен, установили в прокуратуре.

Так что правоохранители подали в суд иск в интересах государства к кооперативу с требованием взыскать с застройщика эти деньги. Производство по делу уже открыто.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура подала иск на застройщика известного ТРЦ в городе. Отмечалось, что речь идет об одном из крупнейших коммерческих объектов города — масштабном многофункциональном торгово-развлекательном комплексе в Харькове, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Согласно проектной и сметной документации стоимость строительства составляла 2,35 млрд гривен. Однако, установили правоохранители, во время многолетнего строительства ТРЦ застройщик не исполнил обязанности по уплате средств долевого участия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 15:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители через суд требуют взыскать с застройщика почти 3 млн грн неуплаченного долевого участия.".