Почти 3 млн грн хотят взыскать с застройщика ЖК в Харькове: причина
В Харькове правоохранители через суд требуют взыскать с застройщика почти 3 млн грн неуплаченного долевого участия.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на протяжении 2019 – 2021 годов по заказу обслуживающего кооператива построен и введен в эксплуатацию ЖК в городе.
«Однако, вопреки требованиям законодательства, заказчик проигнорировал обязанность по уплате средств долевого участия: не обращался с заявлением об определении размера взноса до ввода объекта в эксплуатацию и не заключил соответствующий договор. В результате было нарушено право городского совета на получение средств для развития инфраструктуры города», — отметили правоохранители.
Общая сумма долга с учетом инфляционных расходов и 3% годовых составляет около 3 млн гривен, установили в прокуратуре.
Так что правоохранители подали в суд иск в интересах государства к кооперативу с требованием взыскать с застройщика эти деньги. Производство по делу уже открыто.
Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура подала иск на застройщика известного ТРЦ в городе. Отмечалось, что речь идет об одном из крупнейших коммерческих объектов города — масштабном многофункциональном торгово-развлекательном комплексе в Харькове, который введен в эксплуатацию в 2021 году. Согласно проектной и сметной документации стоимость строительства составляла 2,35 млрд гривен. Однако, установили правоохранители, во время многолетнего строительства ТРЦ застройщик не исполнил обязанности по уплате средств долевого участия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жк, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 15:21;