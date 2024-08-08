Ограбление пенсионерки и кражи в магазинах: 3 жителей Харьковщины приговорили

За кражи и грабежи три жителя Харьковщины получили приговор.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 33-летний и 41-летний мужчины, которые уже имели проблемы с законом, 24 сентября в Лозовой ограбили 66-летнюю женщину. Потерпевшая сидела на скамейке у подъезда, когда один из злоумышленников ударил ее ногой в лицо, а второй схватил ее сумки, где находились деньги, мобильный телефон и документы. С места преступления фигуранты сбежали.

Кроме того, установлено, что 33-летний мужчина ранее успел похитить у другой женщины банковскую карточку, которой в дальнейшем расплачивался в магазинах. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 ККУ, он проведет в тюрьме 10 лет, а его товарищ – 7 лет.

Еще один 26-летний осужденный, также имевший проблемы с законом, в мае промышлял воровством товаров из харьковских магазинов. Его поймали «на горячем», так что «карьера» вора завершилась судебным приговором.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 185 и ч. 4 ст. 186 УКУ. Фигуранта посадили на 6,5 лет.

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