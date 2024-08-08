Пограбування пенсіонерки й крадіжки в магазинах: 3 жителів Харківщини засудили
За крадіжки і грабежі троє жителів Харківщини отримали вирок.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 33-річний та 41-річний чоловіки, які вже мали проблеми із законом, 24 вересня торік в Лозовій пограбували 66-річну жінку. Потерпіла сиділа на лавці біля під’їзду, коли один зі зловмисників вдарив її ногою в обличчя, а другий – схопив її сумки, де знаходились кошти, мобільний телефон і документи. З місця злочину фігуранти втекли.
Крім цього, встановлено, що 33-річний чоловік раніше встиг викрасти у іншої жінки банківську картку, якою надалі розплачувався у магазинах. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 ККУ, він проведе у тюрмі 10 років, а його товариш — 7 років.
Ще один 26-річний засуджений, який також мав проблеми із законом, у травні промишляв крадіжками товару з харківських магазинів. Його піймали «на гарячому», тож «кар’єра» крадія завершилась судовим вироком.
Його визнали винним за ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 186 ККУ. Фігуранта посадили на 6,5 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабежи, кражи, пенсионерка, приговор, прокуратура, суд, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За крадіжки і грабежі троє жителів Харківщини отримали вирок.".