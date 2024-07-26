Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Патрульні затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, скоїв грабіж.
Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, 25 липня ввечері, під час патрулювання Шевченківського району отримали виклик про грабіж.
«Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Цілиноградській завдав йому тілесні ушкодження та заволодів мобільним телефоном, після чого пішов з місця події в невідомому напрямку», – повідомили копи.
Пізніше патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під опис. Як згодом з’ясувалось, чоловік намагався сховати викрадений мобільний телефон.
Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, скоїв грабіж.".