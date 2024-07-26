Live
  • Пт 26.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон

Суспільство 11:39   26.07.2024
Вікторія Яковенко
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Патрульні затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, скоїв грабіж.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, 25 липня ввечері, під час патрулювання Шевченківського району отримали виклик про грабіж.

«Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Цілиноградській завдав йому тілесні ушкодження та заволодів мобільним телефоном, після чого пішов з місця події в невідомому напрямку», – повідомили копи.

Пізніше патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під опис. Як згодом з’ясувалось, чоловік намагався сховати викрадений мобільний телефон.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

02
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерок на кладовищі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
26.07.2024, 11:39
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
26.07.2024, 10:53
«Дякую за захист Харкова» – Терехов привітав Сирського з днем народження
«Дякую за захист Харкова» – Терехов привітав Сирського з днем народження
26.07.2024, 11:09
На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці
На Харківщині загиблі та поранені, росіяни обстріляли область вранці
26.07.2024, 09:40
13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста
13-річна на Харківщині після сварки втекла до іншого міста
26.07.2024, 10:20
Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”
Противник активізував штурмові дії в Глибокому – ОТУВ “Харків”
26.07.2024, 10:08

Новини за темою:

13:48
10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові
18:32
На Салтівці серед білого дня чоловік і жінка напали на перехожого
18:01
7 років за ґратами отримав чоловік, що пограбував літню жінку у Харкові
15:00
Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку
12:20
Пограбував чоловіка на милицях у Харкові: 9 років тюрми отримав рецидивіст

Ви читали новину: «Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, скоїв грабіж.".