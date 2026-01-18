Live

Росіяни вдарили по Центральному парку в Золочеві (фото)

Події 19:10   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Віктор Коваленко

Сьогодні, 18 січня, росіяни випустили БпЛА “Молния” по Золочеву, передає видання “Зоря”.

Обстріл Золочева 18 січня
Фото: Віктор Коваленко

Прилетіло по Центральному парку, обійшлося без постраждалих, передає начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Обстріл Золочева 18 січня
Фото: Віктор Коваленко

Інформації про пошкодження внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 01:00 у Харкові зафіксували “приліт”. Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.. Незабаром в облуправлінні ДСНС розповіли: в результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.

За даними пресслужби мерії, відомо про, як мінімум, вісім пошкоджених будинків. Усі вибиті вікна внаслідок удару вже зачинили.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
