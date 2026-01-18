Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали фото з місць ударів у Холодногірському районі Харкова.
Рятувальники нагадали, що вночі 18 січня ворог атакував ударним дроном приватний сектор у Холодногірському районі.
В результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.
“До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям”, – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 01:00 у Харкові зафіксували “приліт”. Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.
Читайте також: Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 07:49;