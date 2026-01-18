Live

Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі

Події 07:49   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали фото з місць ударів у Холодногірському районі Харкова. 

Обстріл Харкова вночі 18 січня

Рятувальники нагадали, що вночі 18 січня ворог атакував ударним дроном приватний сектор у Холодногірському районі.

Обстріл Харкова вночі 18 січня

В результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.

Обстріл Харкова вночі 18 січня

“До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям”, – додали у пресслужбі.

Обстріл Харкова вночі 18 січня

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 01:00 у Харкові зафіксували “приліт”. Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Читайте також: Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
18.01.2026, 09:04
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 09:08
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
18.01.2026, 07:23
Сьогодні 18 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 січня 2026: яке свято та день в історії
18.01.2026, 06:00
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
18.01.2026, 07:49

Новини за темою:

18.01.2026
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
17.01.2026
Під Харковом розібрали руїни терміналу “Нової пошти”: 148 тонн сміття
17.01.2026
Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції
17.01.2026
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
17.01.2026
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 07:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали фото з місць ударів у Холодногірському районі Харкова. ".