Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали фото з місць ударів у Холодногірському районі Харкова.

Рятувальники нагадали, що вночі 18 січня ворог атакував ударним дроном приватний сектор у Холодногірському районі.

В результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.

“До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери. Психологи надавали допомогу місцевим мешканцям”, – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 01:00 у Харкові зафіксували “приліт”. Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.