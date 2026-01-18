Начался пожар, трое пострадавших: фото с места удара в Холодногорском районе
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали фото с мест ударов в Холодногорском районе Харькова.
Спасатели напомнили, что ночью 18 января враг атаковал ударным дроном частный сектор в Холодногорском районе.
В результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.
«К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС, в том числе кинологи и саперы. Психологи оказывали помощь местным жителям», – добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс.
Читайте также: Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Начался пожар, трое пострадавших: фото с места удара в Холодногорском районе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 07:49;