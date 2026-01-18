Live

Начался пожар, трое пострадавших: фото с места удара в Холодногорском районе

Происшествия 07:49   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начался пожар, трое пострадавших: фото с места удара в Холодногорском районе

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали фото с мест ударов в Холодногорском районе Харькова. 

Обстрел Харькова ночью 18 января

Спасатели напомнили, что ночью 18 января враг атаковал ударным дроном частный сектор в Холодногорском районе.

Обстрел Харькова ночью 18 января

В результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.

Обстрел Харькова ночью 18 января

«К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС, в том числе кинологи и саперы. Психологи оказывали помощь местным жителям», – добавили в пресс-службе.

Обстрел Харькова ночью 18 января

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
