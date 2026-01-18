Live

Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу

Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове

«Прилет» в Харькове зафиксировали 18 января около 01:00. Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Тем временем мэр сообщил, что в результате атаки пострадавших – двое. На месте удара начался пожар.

Под утро в Харьковской облпрокуратуре показали последствия российского обстрела.

Читайте также: Сегодня 18 января 2026: какой праздник и день в истории

Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
18.01.2026, 07:31

