Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Украина 08:14   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки в Харьковской области было 14 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз. Бои шли около Волчанских Хуторов, Волчанска и Прилипки.

На Купянском – враг пытался прорваться шесть раз в районе Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 8071 дрон-камикадзе и совершено 3845 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 40 – из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
