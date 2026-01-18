Live

Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Україна 08:14   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу в Харківській області було 14 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпки.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися шість разів у районі Петропавлівки та Курилівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:

Читайте також: Загинула 20-річна дівчина: РФ вдарила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
18.01.2026, 09:04
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 09:08
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
18.01.2026, 07:23
Сьогодні 18 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 січня 2026: яке свято та день в історії
18.01.2026, 06:00
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
Була пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару в Холодногірському районі
18.01.2026, 07:49

Новини за темою:

18.01.2026
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
16.01.2026
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
16.01.2026
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
15.01.2026
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей
15.01.2026
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу в Харківській області було 14 боїв. ".