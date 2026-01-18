Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу в Харківській області було 14 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпки.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися шість разів у районі Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: