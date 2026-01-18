Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
Вранці 18 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу в Харківській області було 14 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпки.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися шість разів у районі Петропавлівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: Загинула 20-річна дівчина: РФ вдарила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 08:14;