Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 квітня поінформував про наслідки ударів по Харківщині. За його даними, через “прильоти” є загибла, а також троє постраждалих.

“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки. Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади“, – уточнив начальник ХОВА.

ЗС РФ за добу випустили по Харківщині таке озброєння:

три КАБи;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

три БпЛА типу «Молния»;

14 fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.