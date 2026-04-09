Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі
Фото: Олег Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 квітня поінформував про наслідки ударів по Харківщині. За його даними, через “прильоти” є загибла, а також троє постраждалих.
“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки. Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади“, – уточнив начальник ХОВА.
ЗС РФ за добу випустили по Харківщині таке озброєння:
- три КАБи;
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- 14 fpv-дронів;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 08:40;