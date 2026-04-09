Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі

Події 08:40   09.04.2026
Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 квітня поінформував про наслідки ударів по Харківщині. За його даними, через “прильоти” є загибла, а також троє постраждалих.

У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; на трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки. Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади“, – уточнив начальник ХОВА.

ЗС РФ за добу випустили по Харківщині таке озброєння:

  • три КАБи;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • 14 fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Під обстрілами були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, додав Синєгубов.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 квітня поінформував про наслідки ударів по Харківщині. За його даними, через “прильоти” є загибла, а також троє постраждалих.".