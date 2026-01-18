Live

Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту

Події 07:31   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:30

Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові

“Приліт” у Харкові зафіксували 18 січня близько 01:00.

Міський голова Ігор Терехов уточнив: били “Шахедом”, удар прийшовся по приватному будинку. Під завалами почали шукати людей. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Тим часом мер повідомив, що внаслідок атаки постраждалих – двоє. На місці удару почалася пожежа.

Під ранок у Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу.

Читайте також: Сьогодні 18 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 07:31
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня
Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня
17.01.2026, 19:00
У Харкові – вечір “молний”: вже третій вибух
У Харкові – вечір “молний”: вже третій вибух
17.01.2026, 20:19
Новини Харкова – головне 17 січня: прилетіли “молнии”, по місту били з РСЗВ
Новини Харкова – головне 17 січня: прилетіли “молнии”, по місту били з РСЗВ
17.01.2026, 20:28
Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці
Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці
17.01.2026, 22:57

Новини за темою:

16.01.2026
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
16.01.2026
ДСНС: дев’ять пожеж вирували в регіоні, три – через удари РФ
15.01.2026
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей
15.01.2026
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону
15.01.2026
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".