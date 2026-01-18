Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:30
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
“Приліт” у Харкові зафіксували 18 січня близько 01:00.
Міський голова Ігор Терехов уточнив: били “Шахедом”, удар прийшовся по приватному будинку. Під завалами почали шукати людей. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Тим часом мер повідомив, що внаслідок атаки постраждалих – двоє. На місці удару почалася пожежа.
Під ранок у Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу.
Читайте також: Сьогодні 18 січня 2026 року: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Фронт, Харків; Теги: атаки РФ, головні новини, новини, прилеты, фронт, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 07:31;