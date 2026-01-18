П’ять боїв йде на півночі від Харкова – дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Одну атаку на Південно-Слобожанському напрямку СОУ успішно відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Ще п’ять боєзіткнень триває. Ворог намагається прорватися в районі Вовчанська, а також у бік Нестерного і Круглого.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбивають один штурм ЗС РФ. Росіяни атакують біля Піщаного та Борівської Андріївки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла: вранці 18 січня Генштаб ЗСУ відзвітував, що минулої доби в Харківській області було 14 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпки. На Куп’янському – ворог намагався прорватися шість разів у районі Петропавлівки та Курилівки.