П’ять боїв йде на півночі від Харкова – дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Одну атаку на Південно-Слобожанському напрямку СОУ успішно відбили, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Ще п’ять боєзіткнень триває. Ворог намагається прорватися в районі Вовчанська, а також у бік Нестерного і Круглого.
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбивають один штурм ЗС РФ. Росіяни атакують біля Піщаного та Борівської Андріївки.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла: вранці 18 січня Генштаб ЗСУ відзвітував, що минулої доби в Харківській області було 14 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів. Бої йшли біля Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпки. На Куп’янському – ворог намагався прорватися шість разів у районі Петропавлівки та Курилівки.
18 Січня 2026 в 16:31