За сьогодні на Харківщині зафіксували чотири бої: дані Генштабу на 16:00

Україна 17:04   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися чотири рази.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ЗС РФ у районі Вовчанська.

На Куп’янщині було стільки ж боїв біля Новоплатонівки. Одна атака триває.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять бойових зіткнень. На півночі регіону зафіксували три бої в районі Вовчанська, Нескучного та Бочкового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили два штурми росіян біля Петропавлівки.

Читайте також: Вибухи лунають у Харкові в суботу: РФ знову б’є безпілотниками (доповнено)

