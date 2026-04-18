За сьогодні на Харківщині зафіксували чотири бої: дані Генштабу на 16:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися чотири рази.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дві атаки ЗС РФ у районі Вовчанська.
На Куп’янщині було стільки ж боїв біля Новоплатонівки. Одна атака триває.
Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять бойових зіткнень. На півночі регіону зафіксували три бої в районі Вовчанська, Нескучного та Бочкового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили два штурми росіян біля Петропавлівки.
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За сьогодні на Харківщині зафіксували чотири бої: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 17:04;