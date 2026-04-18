За сегодня на Харьковщине зафиксировали четыре боя: данные Генштаба на 16:00

Украина 17:04   18.04.2026
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток в Харьковской области россияне пытались прорваться четыре раза.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили две атаки ВС РФ в районе Волчанска.

На Купянщине было столько же боев около Новоплатоновки. Одна атака продолжается.

Напомним, утром МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали пять боестолкновений. На севере региона зафиксировали три боя в районе Волчанска, Нескучного и Бочкового. На Купянском направлении СОУ отбили два штурма россиян около Петропавловки.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 17:04;

