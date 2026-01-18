Пять боев идет на севере от Харькова – данные Генштаба ВСУ на 16:00

Одну атаку на Южно-Слобожанском направлении СОУ успешно отбили, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Еще пять боестолкновений продолжается. Враг пытается прорваться в районе Волчанска, а также в сторону Нестерного и Круглого.

На Купянском направлении ВСУ отбивают один штурм ВС РФ. Россияне атакуют около Песчаного и Боровской Андреевки.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала: утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки в Харьковской области было 14 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз. Бои шли около Волчанских Хуторов, Волчанска и Прилипки. На Купянском – враг пытался прорваться шесть раз в районе Петропавловки и Куриловки.