Пять боев идет на севере от Харькова – данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Одну атаку на Южно-Слобожанском направлении СОУ успешно отбили, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Еще пять боестолкновений продолжается. Враг пытается прорваться в районе Волчанска, а также в сторону Нестерного и Круглого.
На Купянском направлении ВСУ отбивают один штурм ВС РФ. Россияне атакуют около Песчаного и Боровской Андреевки.
Напомним, МГ «Объектив» сообщала: утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки в Харьковской области было 14 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз. Бои шли около Волчанских Хуторов, Волчанска и Прилипки. На Купянском – враг пытался прорваться шесть раз в районе Петропавловки и Куриловки.
Читайте также: Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом
Дата публикации материала: 18 января 2026 в 16:31