Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом

Украина 11:50   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что несмотря на постоянные удары по Купянску-Узловому, украинские защитники не дают подойти врагу к населенному пункту. 

Тем временем, напомнил Трегубов, президент РФ Владимир Путин похвастался: в районе Купянянска-Узлового окружены 15 украинских батальонов. Однако спикер объяснил: сделать это невозможно априори.

«Надо понимать, что Купянск-Узловой – это четыре квадратных километра и 15 батальонов там поместятся только, если ставить человека на голову человека и так раз шесть. Опять-таки, фантазии», – сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он добавил, что и в Купянске ситуация – под контролем СОУ. Ресурсы врага – ограничены, а украинские воины не дают ему продвигаться. По данным Трегубова, в городе находится примерно полсотни оккупантов. По рациям же вычисляют 29 человек.

«Но мы говорим о том, что 29 – это их по активным позывным. Их скорее всего больше, потому что не у каждого есть рация, не каждый выходит на связь. Давайте будем сейчас на вскидку – ну, где-то 50, может», – добавил спикер.

Читайте также: Трое погибших и 11 пострадавших: Синегубов о последствиях атак РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
