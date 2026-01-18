Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом
Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что несмотря на постоянные удары по Купянску-Узловому, украинские защитники не дают подойти врагу к населенному пункту.
Тем временем, напомнил Трегубов, президент РФ Владимир Путин похвастался: в районе Купянянска-Узлового окружены 15 украинских батальонов. Однако спикер объяснил: сделать это невозможно априори.
«Надо понимать, что Купянск-Узловой – это четыре квадратных километра и 15 батальонов там поместятся только, если ставить человека на голову человека и так раз шесть. Опять-таки, фантазии», – сказал Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он добавил, что и в Купянске ситуация – под контролем СОУ. Ресурсы врага – ограничены, а украинские воины не дают ему продвигаться. По данным Трегубова, в городе находится примерно полсотни оккупантов. По рациям же вычисляют 29 человек.
«Но мы говорим о том, что 29 – это их по активным позывным. Их скорее всего больше, потому что не у каждого есть рация, не каждый выходит на связь. Давайте будем сейчас на вскидку – ну, где-то 50, может», – добавил спикер.
Читайте также: Трое погибших и 11 пострадавших: Синегубов о последствиях атак РФ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 11:50;