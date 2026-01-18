Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому
Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону зазначив, що попри постійні удари по Куп’янську-Вузловому, українські захисники не дають підійти ворогові до населеного пункту.
Тим часом, нагадав Трегубов, президент РФ Володимир Путін похвалився: у районі Куп’янська-Вузлового оточені 15 українських батальйонів. Проте спікер пояснив: зробити це неможливо апріорі.
“Треба розуміти, що Куп’янськ-Вузловий – це чотири квадратні кілометри і 15 батальйонів там помістяться тільки, якщо ставити людину на голову людини і так разів шість. Знов-таки, фантазії”, – сказав Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він додав, що і в Куп’янську ситуація – під контролем СОУ. Ресурси ворога обмежені, а українські воїни не дають йому просуватися. За даними Трегубова, у місті перебуває приблизно півсотні окупантів. За раціями – там знаходять 29 осіб.
“Але ми говоримо про те, що 29 – це їх за активними позивними. Їх швидше за все більше, тому що не у кожного є рація, не кожен виходить на зв’язок. Давайте будемо зараз навскидь – ну, десь 50, може”, – додав спікер.
Читайте також: Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 11:50;