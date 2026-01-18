Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону зазначив, що попри постійні удари по Куп’янську-Вузловому, українські захисники не дають підійти ворогові до населеного пункту.

Тим часом, нагадав Трегубов, президент РФ Володимир Путін похвалився: у районі Куп’янська-Вузлового оточені 15 українських батальйонів. Проте спікер пояснив: зробити це неможливо апріорі.

“Треба розуміти, що Куп’янськ-Вузловий – це чотири квадратні кілометри і 15 батальйонів там помістяться тільки, якщо ставити людину на голову людини і так разів шість. Знов-таки, фантазії”, – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він додав, що і в Куп’янську ситуація – під контролем СОУ. Ресурси ворога обмежені, а українські воїни не дають йому просуватися. За даними Трегубова, у місті перебуває приблизно півсотні окупантів. За раціями – там знаходять 29 осіб.

“Але ми говоримо про те, що 29 – це їх за активними позивними. Їх швидше за все більше, тому що не у кожного є рація, не кожен виходить на зв’язок. Давайте будемо зараз навскидь – ну, десь 50, може”, – додав спікер.