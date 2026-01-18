Live

Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ

Події 09:04   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під атакою ЗС РФ опинилися три райони Харкова, а також 12 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків загинула 20-річна жінка, постраждали 62-річний, 59-річний і 53-річний чоловіки та 18-річна, 52-річна і 41-річна жінки; у Шевченківській громаді на трасі біля с. Борівське загинула 50-річна жінка, біля с. Старовірівка постраждали 51-річний чоловік і 42-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 50-річна жінка і 53-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув 58-річний чоловік, постраждав 84-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • КАБ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені енергооб’єкти, шість приватних будинків, два гаражі, авто та адмінбудівля, у Богодухівському районі – під ударом опинилися будинок та машини.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Грушівка), автомобіль (с. Михайлівка), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), два приватні будинки (сел. Приколотне); у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад культури (с. Залужне); у Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі (с. Вирішальний), АЗС (сел. Старий Салтів)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
