Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ
Під атакою ЗС РФ опинилися три райони Харкова, а також 12 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинула 20-річна жінка, постраждали 62-річний, 59-річний і 53-річний чоловіки та 18-річна, 52-річна і 41-річна жінки; у Шевченківській громаді на трасі біля с. Борівське загинула 50-річна жінка, біля с. Старовірівка постраждали 51-річний чоловік і 42-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 50-річна жінка і 53-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув 58-річний чоловік, постраждав 84-річний чоловік“, – написав Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- чотири ракети;
- КАБ;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені енергооб’єкти, шість приватних будинків, два гаражі, авто та адмінбудівля, у Богодухівському районі – під ударом опинилися будинок та машини.
“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Грушівка), автомобіль (с. Михайлівка), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), два приватні будинки (сел. Приколотне); у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад культури (с. Залужне); у Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі (с. Вирішальний), АЗС (сел. Старий Салтів)”, – додав начальник ХОВА.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 09:04;