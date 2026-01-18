Троє загиблих та 11 постраждалих: Синєгубов про наслідки атак РФ

Під атакою ЗС РФ опинилися три райони Харкова, а також 12 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 20-річна жінка, постраждали 62-річний, 59-річний і 53-річний чоловіки та 18-річна, 52-річна і 41-річна жінки; у Шевченківській громаді на трасі біля с. Борівське загинула 50-річна жінка, біля с. Старовірівка постраждали 51-річний чоловік і 42-річна жінка; у сел. Золочів постраждали 50-річна жінка і 53-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув 58-річний чоловік, постраждав 84-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

КАБ;

десять БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені енергооб’єкти, шість приватних будинків, два гаражі, авто та адмінбудівля, у Богодухівському районі – під ударом опинилися будинок та машини.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Грушівка), автомобіль (с. Михайлівка), приватний будинок (сел. Великий Бурлук), два приватні будинки (сел. Приколотне); у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад культури (с. Залужне); у Чугуївському районі пошкоджено два автомобілі (с. Вирішальний), АЗС (сел. Старий Салтів)”, – додав начальник ХОВА.