Трагедія на Богодухівщині: у вогні загинув чоловік. Причину назвали у ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники виїжджали гасити 15 пожеж, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Три загоряння почалися внаслідок російських обстрілів.

“Сьогодні вночі ворожий ударний безпілотник атакував житловий сектор у Холодногірському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинок та дах альтанки на загальній площі 150 м кв. Одна жінка загинула, ще троє людей постраждало”, – уточнили у ДСНС.

А у селі Баранове Богодухівського району у вогні загинув чоловік. Як виявилось, причиною побутової пожежі на площі 0,5 квадратних метрів стало загоряння електропроводки.

Також піротехніки виявили та знешкодили десять одиниць вибухонебезпечних предметів.