Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС
В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Три возгорания начались в результате российских обстрелов.
«Сегодня ночью вражеский ударный беспилотник атаковал жилищный сектор в Холодногорском районе города Харькова. В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 кв. Одна женщина погибла, еще три человека пострадали», – уточнили в ГСЧС.
А в селе Бараново Богодуховского района в огне погиб мужчина. Как оказалось, причиной бытового пожара на площади 0,5 квадратных метров стало возгорание электропроводки.
Также пиротехники выявили и обезвредили десять единиц взрывоопасных предметов.
Дата публикации материала: 18 января 2026 в 08:53