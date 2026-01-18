Live

Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС

Происшествия 08:53   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС

В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Три возгорания начались в результате российских обстрелов.

«Сегодня ночью вражеский ударный беспилотник атаковал жилищный сектор в Холодногорском районе города Харькова. В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 кв. Одна женщина погибла, еще три человека пострадали», – уточнили в ГСЧС.

А в селе Бараново Богодуховского района в огне погиб мужчина. Как оказалось, причиной бытового пожара на площади 0,5 квадратных метров стало возгорание электропроводки.

Также пиротехники выявили и обезвредили десять единиц взрывоопасных предметов.

