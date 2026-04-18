ДСНС врятувала п’ятьох людей із побутових пожеж, але є постраждалий
Протягом минулої доби у рятувальників було 70 оперативних виїздів, 34 рази довелося гасити пожежі, десять з них – виникли через обстріли РФ. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Напередодні вдень ворог ударив по підприємству у Мерефі – постраждала одна людина. Вночі “прилетіло” по приватному будинку в Богодухові – почалася пожежа, постраждалих двоє.
“Внаслідок побутової пожежі було врятовано 5 осіб та постраждав один чоловік. За добу ліквідовано 13 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 9,2 га”, – розповіли у ДСНС.
Крім того, 17 квітня у Козачій Лопані чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий загинув на місці трагедії.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 09:50;