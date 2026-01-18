Трое погибших и 11 пострадавших: Синегубов о последствиях атак РФ

Под атакой ВС РФ оказались три района Харькова, а также 12 населенных пунктов области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибла 20-летняя девушка, пострадали 62-летний, 59-летний и 53-летний мужчины и 18-летняя, 52-летняя и 41-летняя женщины; в Шевченковской громаде на трассе возле с. Боровское погибла 50-летняя женщина возле с. Староверовка пострадали 51-летний мужчина и 42-летняя женщина; в пос. Золочев пострадали 50-летняя женщина и 53-летний мужчина; в пос. Приколотное погиб 58-летний мужчина, пострадал 84-летний мужчина», – написал начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

четыре ракеты;

КАБ;

десять БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

три БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены энергообъекты, шесть частных домов, два гаража, авто и админздание, в Богодуховском районе – под ударом оказался дом и машины.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Грушевка), автомобиль (с. Михайловка), частный дом (пос. Великий Бурлук), два частных дома (пос. Приколотное); в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом, заведение культуры (с. Залужное); в Чугуевском районе повреждены два автомобиля, АЗС (пос. Старый Салтов).