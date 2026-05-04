О пострадавших и разрушениях из-за ударов по Харьковщине рассказал Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
В течение минувших суток россияне атаковали 20 населенных пунктов области, в результате обстрелов пострадали пять человек. Об этом 4 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Золочев пострадала 22-летняя женщина; в с. Шубы Богодуховской громады подверглась острой реакции на стресс 74-летняя женщина; в г. Лозовая пострадала 42-летняя женщина; на трассе возле с. Каменная Яруга Чугуевской громады получили ранения 53- и 52-летние мужчины», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковской области ударило следующее вооружение:
- шесть КАБов;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- девять БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 29 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Купянском районах.
• Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 08:50;