Удар “Шахеда” по Харкову: стало відомо, скільки будинків пошкодив ворог

Події 14:36   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар "Шахеда" по Харкову: стало відомо, скільки будинків пошкодив ворог Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що працівники КП “Харківспецбуд” вже закрили всі вікна, які вилетіли в будинках у Холодногірському районі після удару “Шахеда”. 

Наслідки удару по Харкову 18 січня
Фото: ХМР

“За попередньою інформацією, було пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків”, – уточнили у міськраді.

Наслідки удару по Харкову 18 січня

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 01:00 у Харкові зафіксували “приліт”. Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.. Незабаром в облуправлінні ДСНС розповіли: в результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
