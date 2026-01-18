Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим

В облуправлінні Патрульної поліції нагадали, що морози стають справжнім викликом не лише для людей – страждають і бездомні тварини.

Зважаючи на це, копи закликали жителів регіону не бути байдужими, а допомогти пухнастим пережити холоди.

Патрульні зазначили, що часто для цього не потрібні фінансові вкладення. Кожен може:

залишити біля будинку миску з водою та кормом, особливо у морозні дні;

не ігнорувати тварин у тяжкому стані — тремтячих, кульгавих, поранених чи знесилених;

по можливості допомогти зігрітися та повідомити волонтерів чи відповідні служби;

пам’ятати, що уважність і співчуття іноді важливіше за будь-які ресурси.

“Допомога не завжди потребує багато часу чи коштів. Часто достатньо простого жесту, щоб урятувати чиєсь життя”, – додали патрульні.