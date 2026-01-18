Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим
В облуправлінні Патрульної поліції нагадали, що морози стають справжнім викликом не лише для людей – страждають і бездомні тварини.
Зважаючи на це, копи закликали жителів регіону не бути байдужими, а допомогти пухнастим пережити холоди.
Патрульні зазначили, що часто для цього не потрібні фінансові вкладення. Кожен може:
- залишити біля будинку миску з водою та кормом, особливо у морозні дні;
- не ігнорувати тварин у тяжкому стані — тремтячих, кульгавих, поранених чи знесилених;
- по можливості допомогти зігрітися та повідомити волонтерів чи відповідні служби;
- пам’ятати, що уважність і співчуття іноді важливіше за будь-які ресурси.
“Допомога не завжди потребує багато часу чи коштів. Часто достатньо простого жесту, щоб урятувати чиєсь життя”, – додали патрульні.
18 Січня 2026 в 13:10