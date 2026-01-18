Live

Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим

Суспільство 13:10   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим

В облуправлінні Патрульної поліції нагадали, що морози стають справжнім викликом не лише для людей – страждають і бездомні тварини. 

Зважаючи на це, копи закликали жителів регіону не бути байдужими, а допомогти пухнастим пережити холоди.

Як допомогти бездомним тваринам

Патрульні зазначили, що часто для цього не потрібні фінансові вкладення. Кожен може:

  • залишити біля будинку миску з водою та кормом, особливо у морозні дні;
  • не ігнорувати тварин у тяжкому стані — тремтячих, кульгавих, поранених чи знесилених;
  • по можливості допомогти зігрітися та повідомити волонтерів чи відповідні служби;
  • пам’ятати, що уважність і співчуття іноді важливіше за будь-які ресурси.

Як допомогти бездомним тваринам

“Допомога не завжди потребує багато часу чи коштів. Часто достатньо простого жесту, щоб урятувати чиєсь життя”, – додали патрульні.

Читайте також: Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим
Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим
18.01.2026, 13:10
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 09:08
Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір
Максимальний вирок отримав чоловік, який систематично бив матір
18.01.2026, 10:11
Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому
Фантазії Путіна: Трегубов про оточені 15 батальйони ЗСУ у Куп’янську-Вузловому
18.01.2026, 11:50
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
18.01.2026, 09:34

Новини за темою:

04.01.2026
Що з тигренятами з екопарку під Харковом після удару КАБом (відео)
17.12.2025
“Не прокинулася”: в Африці померла левиця Василина з Харківщини
13.12.2025
Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме
05.12.2025
Під Харковом оселився харизматичний красень (відео)
10.11.2025
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Патрульної поліції нагадали, що морози стають справжнім викликом не лише для людей – страждають і бездомні тварини. ".