Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня

На Харківщині триває класична зима – температура вночі досягне місцями 19° морозу. Прогноз синоптиків наразі не дає надії на швидке потепління.

У неділю, 18 січня, в Харкові та області буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Вітер буде помірним – 5 – 10 м/с, з північного сходу.

Температуру в місті прогнозують наступну: вночі 16 – 18° морозу, вдень 9 – 11° морозу.

В області – вночі 14 – 19° морозу, вдень 7 – 12° морозу.

Прогноз метеорологів на найближчі дні схожий. Щоправда, 20-градусний мороз, який обіцяли в ніч на 19 січня, в актуальному прогнозі вже “пом’якшили” на два градуси – до – 18°. Український гідрометцентр, котрий публікує інформацію про погоду на більш тривалий час, поки не передбачає радикального потепління, але ночі до кінця тижня все ж таки стануть менш крижаними (до – 12°).