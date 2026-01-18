Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг
В пресс-службе мэрии проинформировали, что работники КП «Харьковспецстрой» уже закрыли все окна, которые вылетели в домах в Холодногорском райне после удара «Шахеда».
«По предварительной информации, было повреждено по меньшей мере восемь частных домов», – уточнили в горсовете.
Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Вскоре в облуправлении ГСЧС рассказали: в результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.
