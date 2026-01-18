Live

Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг

Происшествия 14:36   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии проинформировали, что работники КП «Харьковспецстрой» уже закрыли все окна, которые вылетели в домах в Холодногорском райне после удара «Шахеда». 

Последствия удара по Харькову 18 января
Фото: ХГС

«По предварительной информации, было повреждено по меньшей мере восемь частных домов», – уточнили в горсовете.

Последствия удара по Харькову 18 января
Фото: ХГС

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Вскоре в облуправлении ГСЧС рассказали: в результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.

Читайте также: Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Мы еще не довели эту систему до конца» — Терехов про энергоостров в Харькове
«Мы еще не довели эту систему до конца» — Терехов про энергоостров в Харькове
17.01.2026, 11:20
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
18.01.2026, 14:48
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове
18.01.2026, 07:23
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
18.01.2026, 09:34
Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом
Фантазии Путина: Трегубов об окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом
18.01.2026, 11:50
Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг
Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг
18.01.2026, 14:36

Новости по теме:

18.01.2026
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове
15.01.2026
Стало известно, что выпустили оккупанты на Харьковщину (фото)
14.01.2026
Восемь пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине
13.01.2026
Чем били оккупанты по пригороду Харькова, установили в прокуратуре
13.01.2026
Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 14:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии проинформировали, что работники КП «Харьковспецстрой» уже закрыли все окна, которые вылетели в домах в Холодногорском райне после удара «Шахеда». ".