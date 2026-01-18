Сьогодні 18 січня 2026: яке свято та день в історії

18 січня 1486 року король Англії Генріх VII одружився з Єлизаветою Йоркською. У 1654-му відбулася Переяславська рада. У 1701-му коронували першого короля Пруссії Фрідріха I. У 1871-му проголосили створення Німецької імперії. У 1918-му в Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. У 1919-му у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція. У 2023-му цього дня сталася авіакатастрофа у Броварах, в якій загинуло 14 осіб, у тому числі керівництво МВС України та міністр Денис Монастирський.

Свята та пам’ятні дати 18 січня

18 січня – День Вінні-Пуха.

У передостанню неділю січня відзначають Всесвітній день релігії та Всесвітній день снігу.

Також сьогодні: День тлумачного словника, День запалювання маяка.

18 січня в історії

18 січня 1486 року король Англії Генріх VII одружився з Єлизаветою Йоркською – дочкою Едуарда IV. Цей шлюб, з одного боку, був абсолютно логічним вибором, з іншого – максимально дивним. Він виник у результаті Війни Червоної та Білої троянд. Генріх VII – перший Тюдор на троні Англії – майже не брав участі в подіях цієї кровопролитної громадянської ворожнечі, але став її головним бенефіціаром. Багато в чому завдяки інтригам і політичному таланту своєї матері леді Маргарет Бофорт. Після того як Ланкастери та Йорки максимально винищили один одного, Тюдор (дуже далекий спадкоємець) прибув до Англії з континенту, де провів більшу частину свого життя. Його мало знали в Англії, а він мало знав про свою батьківщину. Завойовувати її довелося разом з армією, яку переважно складали найманці. Попри такі вихідні дані, цей претендент розбив військо чинного короля Річарда III. Річард був останнім з Йорків на троні та був дядьком майбутньої дружини Генріха Тюдора – Єлизавети Йоркської. Щобільше, за його правління було чимало свідчень, що племінниця була ще й коханкою свого дядька-короля. Чи це дійсно так, в істориків немає єдиної думки. Ті, хто заперечує ідею родичів-коханців, пояснюють чутки бажанням Річарда III послабити позиції претендента на престол – Генріха Тюдора. Адже його мати Маргарет Бофорт домовилася з матір’ю Єлизавети – колишньою королевою Англії Єлизаветою Вудвілл про заручини дітей. Обіцянка Генріха Тюдора одружитися з дочкою Едуарда IV підвищувала підтримку претендента. Адже тоді спадкоємцем корони мав стати син Єлизавети – онук Едуарда IV.

“Хоча у нього вже була королева – Анна Невілл – ходили скандальні чутки, що Річард III мав намір одружитися зі своєю племінницею Єлизаветою. Але це малоймовірно. Більш імовірно, що чутки були розпущені, щоб зіпсувати її репутацію й тим самим покласти край планам Генріха взяти її за дружину. Хоча це не спрацювало, казали, що коли Тюдор почув ці чутки, вони рознервували його. Зрештою, однак, Річард публічно заперечив, що взагалі розглядав це питання”, – пише Historic Royal Palaces.

І все-таки такий “бекграунд” нареченої, мабуть, турбував Генріха VII. Він завоював корону Англії влітку 1485 року. Однак не поспішав виконувати обіцянку та одружуватися з Єлизаветою. Восени її переселили до маєтку майбутньої свекрухи Маргарет Бофорт. Але офіційного оголошення про підготовку до королівського весілля не було.

“Генріх був сповнений рішучості довести, що він сам по собі є королем, – пояснює це Historic Royal Palaces. – Він заявив, що не буде “прислужником” своєї дружини, і 7 листопада 1485 року провів свою коронацію самостійно. Службу поспішно змінили, щоб видалити згадки про королеву. Але були й підбадьорливі новини. Парламент зібрався 7 листопада і, окрім підтвердження законності титулу Генріха, також узаконив дітей Едуарда IV (незаконними їх “зробив” Річард III, щоб зайняти престол замість синів свого старшого брата – Ред.). Єлизавета знову стала королівською принцесою”.

Якщо Генріх Тюдор і мав намір відмовитися від одруження, то не зробив цього. Політичні міркування зрештою взяли гору. На короля тиснув парламент, вимагаючи виконати обіцянку – та зрештою повернути на трон спадкоємців Едуарда IV. Тож королю, який мав не так багато прихильників, як хотів би, довелося змиритися. Він одружився. Але після цього все відкладав коронацію Єлизавети – вона відбулася за півтора року після весілля. На той час у пари вже був син Артур, який народився 20 вересня 1486 року. Однак не їхній старший став наступним королем, а його молодший брат – майбутній знаменитий король Генріх VIIІ. Також у пари народилися дві дочки – Маргарита та Марія. І обидві стали королевами: Маргарита – Шотландії, а Марія – Франції (щоправда, дуже ненадовго).

Чи покохала ця королівська пара одне одного із часом? Думки істориків різняться.

<br />

З очевидного – те, що Єлизавета ніколи не була королевою у повному сенсі. Головною жіночою персоною двору завжди залишалася мати короля Маргарет Бофорт. Однак про ймовірні сильні почуття Генріха VII до дружини свідчить те, як щиро він сумував за Єлизаветою після її смерті (королева померла в день свого 37-річчя, 11 лютого 1503 року, через кілька днів після пологів; дівчинка Кетрін, яку вона народила, теж не вижила). Один із поглядів на стосунки цієї пари став основою популярного британського серіалу “Біла принцеса”.

18 січня 1654 року відбулася катастрофічна за своїми наслідками для всієї подальшої історії України Переяславська рада. Докладніше.

18 січня 1701 року коронували першого короля Пруссії Фрідріха I. Докладніше.

18 січня 1871 року проголосили створення Німецької імперії. Докладніше.

18 січня 1918 року у Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. Докладніше.

18 січня 1919 року у Версалі розпочала роботу Паризька мирна конференція. Докладніше.

18 січня 1995 року в Японії під час потужного землетрусу загинули 6,5 тисяч людей. Докладніше.

18 січня 2023 року сталася авіакатастрофа в Броварах, яка забрала 14 життів. Докладніше.

Церковне свято 18 січня

18 січня вшановують пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. Докладніше.

Народні прикмети 18 січня

Якщо птахи літають низько над землею — буде негода.

Якщо 18 січня відлига, то літо буде вологим, а врожай – поганим.

Якщо в цей день сильна заметіль, то зима буде тривалою.

Сонце в другій половині дня 18 січня – до ранньої весни.

Що не можна робити 18 січня

Не можна в цей день одружуватися.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна звертатися до суду.