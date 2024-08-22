Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії

22 серпня в Україні – День пам’яті загиблих правоохоронців. 1991-го цього дня президія Верховної Ради УРСР призначила на 24 серпня історичне засідання ВР. На ньому проголосять Незалежність України. Цього дня також заарештували членів “ГКЧП”. А 22 серпня 1992-го президент УНР у вигнанні Микола Плав’юк передав Леонідові Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. У 1864-му підписали першу з Женевських конвенцій. У 1485-му відбулася вирішальна битва Війни Червоної та Білої троянди в Англії.

Свята та пам’ятні дати 22 серпня

22 серпня в Україні – День пам’яті загиблих правоохоронців.

У світі – Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань, Міжнародний день фольклору.

Також відзначають: Всесвітній день рослинного молока, День “Відведіть свою кішку до ветеринара”.

22 серпня в історії

22 серпня 1485 року відбулася вирішальна битва Війни Червоної та Білої троянди в Англії – битва при Босворті. У ній претендент на престол Генріх Тюдор переміг і вбив короля Англії Річарда ІІІ. Річард став останнім англійським королем, який особисто взяв участь у битві. А Генріх – засновником нової династії на англійському престолі.

22 серпня 1864 року завершився конгрес щодо визнання нейтралітету за товариствами, які надають медичну допомогу на війні пораненим та хворим. За його результатами представники 12 країн підписали першу з Женевських конвенцій. Докладніше.

22 серпня 1976 року здійснив посадку на Землі апарат автоматичної станції “Луна-24” – останньої станції, яку на Місяць запускав СРСР. Докладніше.

22 серпня 1991 року в Києві відбулося засідання президії Верховної Ради УРСР. Там узгодили скликання позачергової сесії Верховної Ради – 24 серпня. Документи для сесії, що проголосить Незалежність України, готувала група депутатів на чолі з Іваном Плющем.

22 серпня 1991 року в Москві заарештували членів “ГКЧП”. Докладніше.

22 серпня 1992 року останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк під час урочистого засідання Верховної Ради склав повноваження Державного центру УНР та визнав проголошену 24 серпня 1991 року незалежну Україну правонаступницею УНР. Докладніше.

Церковне свято 22 серпня

22 серпня вшановують пам’ять мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепiя (Боголiпа), Акиндина, Северiана та інших. Мученик Агафоник походив зі знатного роду, жив у Нікомидії. При цьому він був християнином і навертав до віри в Христа язичників. Його та його учнів схопив імператорський гвардієць (комітат) Евтолмій та після катувань повів у Фракію на суд імператора. Разом із Агафоником і його учнями Евтолмій вів християнина Зотика (його учнів на той момент уже вбив за те, що відмовилися принести жертву ідолам). У дорозі Евтолмій умертвив Зотика, Феопрепія та Акиндина, адже вони не встигали за колісницею. Мученика Северіан убили в Халкідоні, а Агафоник з іншими дісталися суду імператора, їм відтяли голови мечем.

Народні прикмети

Якщо 22 серпня пішов дощ, то дощитиме до кінця місяця.

Сильний вітер – до частих негод узимку.

Тиха погода 22 серпня – до пізньої осені.

Який день 22 серпня – таким буде лютий.

Що не можна робити 22 серпня

Якщо день похмурий, то не можна працювати в полі та на городі.

Також у погану погоду не можна відкривати двері та вікна.

Жінкам не можна готувати.