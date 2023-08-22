Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії

22 серпня в Україні – День пам’яті загиблих правоохоронців. 1991-го цього дня президія Верховної Ради УРСР призначила на 24 серпня історичне засідання ВР. На ньому проголосять Незалежність України. Цього дня також заарештували членів “ГКЧП”. А 22 серпня 1992-го президент УНР у вигнанні Микола Плав’юк передав Леонідові Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Свята та пам’ятні дати 22 серпня

22 серпня в Україні – День пам’яті загиблих правоохоронців.

Під егідою ООН проходить Міжнародний день поминання людей, які стали жертвами насильства через їхню релігію або переконання. Також 22 серпня – День екологічного боргу. Його відзначають із 1987-го, коли людство, за розрахунками вчених, стало завдавати шкоди екології більше, ніж Земля може відновити протягом року.

У світі – Всесвітній день мозку та Міжнародний день книголюба.

22 серпня в історії

22 серпня 1485 року відбулася вирішальна битва Війни Червоної та Білої троянди в Англії – битва при Босворті. У ній претендент на престол Генріх Тюдор переміг і вбив короля Англії Річарда ІІІ.

Річард став останнім англійським королем, який особисто взяв участь у битві. А Генріх – засновником нової династії на англійському престолі.

22 серпня 1864 року завершився конгрес щодо визнання нейтралітету за товариствами, які надають медичну допомогу на війні пораненим та хворим. За його результатами представники 12 країн підписали першу з Женевських конвенцій.

Її наслідком стало створення Міжнародного комітету Червоного хреста. Загалом перша Женевська конвенція містила 11 пунктів. Вони стосувалися поводження з пораненими та хворими під час війни, забезпечуючи право нейтралітету госпіталів та перев’язувальних пунктів, а також медичного персоналу. Документ також гарантував право на медичну допомогу всім пораненим – незалежно від того, до якої нації вони належать. Командувачі мали під час битви передавати поранених ворога його форпостам. А всіх, хто видужає та буде визнаний нездатним до служби, належало відпускати на батьківщину. Також можна було відпускати поранених, які одужали, під гарантію, що вони не візьмуть зброю до кінця війни. Надалі цю конвенцію доопрацювали, поступово до неї приєднувалися інші країни світу. Поступово список Женевських конвенцій суттєво розширився. Нині ці документи визначають закони ведення війни.

22 серпня 1976 року здійснив посадку на Землі апарат автоматичної станції “Луна-24” – останньої станції, яку на Місяць запускав СРСР. Нещодавно “велика космічна держава” – РФ – спробувала повторити досягнення 50-річної давнини, запустивши “Луну-25”. Нічого нового порівняно зі станцією, створеною в СРСР, росіяни так і не сконструювали. Хоча їм вдалося досягти іншого результату, ніж попередникам. Якщо радянський зонд доставив на Землю зразки місячного ґрунту, то російський впав на Місяць, зв’язок із ним було втрачено.

22 серпня 1991 року в Києві відбулося засідання президії Верховної Ради УРСР. Там узгодили скликання позачергової сесії Верховної Ради – 24 серпня. Документи для сесії, що проголосить Незалежність України, готувала група депутатів на чолі з Іваном Плющем.

22 серпня 1991 року в Москві заарештували членів “ГКЧП”. О 6-й ранку затримали в робочому кабінеті віцепрезидента СРСР Геннадія Янаєва, який виконував обов’язки президента, поки Горбачов перебував у Форосі без зв’язку. Далі зловили й інших “гекачепістів”. Міністр внутрішніх справ СРСР Борис Пуго не став чекати на арешт і застрелився. Також застрелилася його дружина. Інших бунтівників відправили до в’язниці “Матросская тишина”. Після завершення слідства та ознайомлення з матеріалами справи у січні 1993-го їх звільнили під підписку про невиїзд. А 6 травня 1994 року процес над “гекачепістами” завершився. Усіх підсудних амністували, окрім одного – генерала армії Вареннікова, який не погодився визнавати себе винним, щоб отримати право на амністію. Тож 11 серпня 1994 його виправдали “за відсутністю складу злочину”.

22 серпня 1992 року останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк під час урочистого засідання Верховної Ради склав повноваження Державного центру УНР та визнав проголошену 24 серпня 1991 року незалежну Україну правонаступницею УНР.

Офіційна заява звучала так: “Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки”. Делегація ДЦ УНР передала Президентові України Леоніду Кравчуку Грамоту про припинення діяльності та Заяву про правонаступність України від УНР, а також клейноди гетьмана Мазепи та інші державні атрибути республіки. Складаючи повноваження, уряд УНР у вигнанні виконав постанову парламенту УНР від 1919 року, яку підписав голова Директорії УНР Симон Петлюра. В ухвалі йшлося про припинення діяльності ДЦ УНР у разі проголошення незалежності Української держави.

Церковне свято 22 серпня

22 серпня православні вшановують пам’ять апостола Матфія. Він народився у Віфлеємі та з раннього дитинства вивчав Святе Письмо. Ісус Христос обрав Матфія до 70 своїх учнів. Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за жеребом у число Дванадцятьох апостолів замість Юди Іскаріота. Проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Юдеї. З Єрусалиму разом з апостолами Андрієм і Петром ходив до Антиохії Сирійської. Під час третьої подорожі апостола Андрія Матфій був з ним в Едесі та Севастії. За переказами, св. Матфій був у Західній Грузії, Македонії, наражаючись багаторазово на смертельну небезпеку. Він творив чудеса та багатьох навернув до християнства. Був засуджений близько 63 року синедріоном на смерть і побитий камінням.

Народні прикмети

Якщо вдень чітко видно місяць, то інші дні серпня будуть жаркими.

Якщо в цей день погана погода, то наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 22 серпня

Не можна поспішати та приймати поспішні рішення.

Не можна носити металеві прикраси в цей день.

Не можна вночі дивитися на місяць, щоб голова не боліла.