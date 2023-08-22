Сегодня 22 августа: какой праздник и день в истории

22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей. В 1991-м в этот день президиум Верховной Рады УССР назначил 24 августа историческое заседание ВР, на котором провозгласят Независимость Украины. В этот день также арестовали членов ГКЧП. А 22 августа 1992-го президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Праздники и памятные даты 22 августа

22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей.

Под эгидой ООН проходит Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений. Также 22 августа — День экологического долга. Его отмечают с 1987-го, когда человечество, по расчетам ученых, стало наносить вреда экологии больше, чем Земля может восстановить за год.

В мире – Всемирный день мозга и Международный день книголюба.

22 августа в истории

22 августа 1485 года произошло решающее сражение Войны Алой и Белой розы в Англии — битва при Босворте. В ней претендент на престол Генрих Тюдор победил и убил короля Англии Ричарда III.

Ричард стал последним английским королем, лично принявшим участие в битве. А Генрих – основателем новой династии на английском престоле.

22 августа 1864 года завершился конгресс о признании нейтралитета обществ, оказывающих медицинскую помощь на войне раненым и больным. По его результатам представители 12 стран подписали первую из Женевских конвенций.

Ее следствием явилось создание Международного комитета Красного креста. В общей сложности первая Женевская конвенция содержала 11 пунктов. Они касались обращения с ранеными и больными во время войны, обеспечивая право нейтралитета госпиталей и перевязочных пунктов, а также медицинского персонала. Документ также гарантировал право на медицинскую помощь всем раненым – независимо от того, к какой нации они принадлежат. Командующие должны были во время битвы передавать раненых врага его форпостам. А всех, кто поправится и будет признан неспособным к службе, полагалось отпускать на родину. Также возможно было отпускать раненых, которые выздоровели, под гарантию, что они не возьмут оружие в руки до конца войны. В дальнейшем эту конвенцию доработали, постепенно к ней присоединялись другие страны мира. Постепенно список Женевских конвенций существенно расширился. Сейчас эти документы определяют законы ведения войны.

22 августа 1976 года совершил посадку на Земле аппарат автоматической станции «Луна-24» — последней станции, которую на Луну запускал СССР. Недавно «великое космическое государство» — РФ — попыталась повторить достижение 50-летней давности, запустив «Луну-25». Ничего нового, по сравнению со станцией, созданной в СССР, россияне так и не сконструировали. Хотя им удалось добиться иного результата, чем предшественникам. Если советский зонд доставил на Землю образцы лунной почвы, то российский упал на Луну, связь с ним была потеряна.

22 августа 1991 года в Киеве состоялось заседание президиума Верховной Рады УССР. Там согласовали созыв внеочередной сессии Верховной Рады – 24 августа. Документы для сессии, которая провозгласит Независимость Украины, готовила группа депутатов во главе с Иваном Плющом.

22 августа 1991 года в Москве арестовали членов ГКЧП. В 6 утра задержали в рабочем кабинете вице-президента СССР Геннадия Янаева, исполнявшего обязанности президента, пока Горбачев находился в Форосе без связи. Далее поймали и других «гэкачепистов». Министр внутренних дел СССР Борис Пуго не стал ждать ареста и застрелился. Также застрелилась его жена. Других мятежников отправили в тюрьму «Матросская тишина». После завершения следствия и ознакомления с материалами дела в январе 1993-го их освободили под подписку о невыезде. А 6 мая 1994 года процесс над «гэкачепистами» завершился. Всех подсудимых амнистировали, кроме одного — генерала армии Варенникова, который не согласился признавать себя виновным, чтобы получить право на амнистию. Поэтому 11 августа 1994 года его оправдали «за отсутствием состава преступления».

22 августа 1992 года последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк во время торжественного заседания Верховной Рады сложил полномочия Государственного центра УНР, и признал провозглашенную 24 августа 1991 года независимую Украину правопреемницей УНР.

Официальное заявление звучало так: «Слагая свои полномочия, мы заявляем, что провозглашенное 24 августа и утвержденное 1 декабря 1991 года народом Украины Украинское государство продолжает государственно-национальные традиции УНР и является правопреемником Украинской Народной Республики». Делегация ДЦ УНР передала Президенту Украины Леониду Кравчуку Грамоту о прекращении деятельности и Заявление о правопреемственности Украины от УНР, а также клейноды гетмана Мазепы и другие государственные атрибуты республики. Слагая полномочия, правительство УНР в изгнании выполнило постановление парламента УНР от 1919 года, которое подписал глава Директории УНР Симон Петлюра. В постановлении говорилось о прекращении деятельности ГЦ УНР в случае провозглашения независимости Украинского государства.

Церковный праздник 22 августа

22 августа православные чтят память апостола Матфея. Он родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Священное Писание. Иисус Христос избрал Матфея в 70 учеников. После Вознесения Спасителя апостола Матфея избрали по жребию в число Двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота. Проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Из Иерусалима вместе с апостолами Андреем и Петром ходил в Антиохию Сирийскую. Во время третьей поездки апостола Андрея Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. По преданию, Матфей был в Западной Грузии, Македонии, подвергаясь многократно смертельной опасности. Он творил чудеса и многих привел в христианство. Был приговорен около 63 года синедрионом к смерти и избит камнями.

Народные приметы

Если днем ясно видно Луну, то оставшиеся дни августа будут жаркими.

Если в этот день плохая погода, то следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 22 августа

Нельзя спешить и принимать поспешные решения.

Нельзя носить металлические украшения в этот день.

Нельзя ночью смотреть на Луну, чтобы голова не болела.