Сьогодні 12 серпня: яке свято та день в історії

12 серпня в Україні та світі відзначають День молоді. Цього дня 1933-го в Харкові відбувся перший міжнародний футбольний матч збірної України. 1949-го підписали договори, які щодня порушує РФ, – Женевські конвенції. А 1962-го в космосі вперше виконали пісню – її заспівав українською четвертий космонавт СРСР українець Павло Попович.

Свята та пам’ятні дати 12 серпня

12 серпня в Україні – День молоді. До 2022 року його відзначали ще за радянською традицією – в останню неділю червня. Наразі в Україні свято збігається з Міжнародним днем ​​молоді, встановленим ООН.

12 серпня в історії

12 серпня 30 року до нашої ери покінчила життя самогубством остання цариця Єгипту – Клеопатра VII. Це сталося після низки поразок, яких зазнали війська та флот Клеопатри та її коханця, римського полководця Марка Антонія. Програвши битви війську римського імператора Октавіана Августа, Антоній наклав на себе руки: 1 серпня він кинувся на свій меч. Як вважає низка істориків, Клеопатра після смерті Антонія ще сподівалася або порозумітися з Октавіаном, або спокусити його.

Але на відміну від Юлія Цезаря та Марка Антонія Октавіан не піддався впливу її чарів. Останні дні Клеопатри докладно описав Плутарх – за спогадами лікаря цариці Олімпа. Так, Октавіан Август особисто зустрівся із царицею. На цій зустрічі вона виглядала хворою та навіть без розуму, падала в ноги римлянину, погрожувала вморити себе голодом. Але загарбник лише пригрозив їй розправитися з її дітьми, змусивши таким чином прийняти лікування. Свого мертвого суперника та коханця Клеопатри Марка Антонія Октавіан дозволив їй поховати. Нібито римський імператор навіть підтримував і підбадьорював царицю Єгипту. Але пізніше закоханий у неї римський офіцер повідомив Клеопатрі, що їй готують долю “особливого трофея”. Її збираються відправити до Риму для участі в тріумфі Октавіана. Тоді цариця написала листа, який наказала передати імператору, а сама замкнулася в кімнаті з двома служницями. У листі вона просила поховати себе поряд із Марком Антонієм. Отримавши листа, Октавіан негайно відправив людей до Клеопатри, але вона вже була мертва. Мертвими були також її служниці. Популярна версія, що Клеопатра вбила себе за допомогою отруйної змії, яку проніс до неї селянин у горщику зі смоквами. Однак змію в кімнаті не знайшли, й сумніви викликає смерть одразу трьох людей від її отрути. Найімовірнішим вважають, що в Клеопатри була готова отрута, яку цариця прийняла разом зі служницями. Після смерті Клеопатри та вбивства за наказом Октавіана її сина Єгипет став провінцією Риму.

12 серпня 1851 року американець Ісаак Зінгер отримав патент на швейну машинку з ножним приводом.

Насправді ідея швейної машинки не належала Зінгеру. Варіанти механізму існували набагато раніше, ніж Зінгер отримав патент. Однак він суттєво удосконалив машинку. При цьому витратив на все лише десять днів. Так, саме він здогадався розмістити човник горизонтально, щоб не заплутувалась нитка, створив столик-дошку для тканини, а для голки – ніжку. Також його удосконаленням була педаль для приводу ногами. Вона дозволила звільнити обидві руки до роботи з тканиною. Ці нововведення стали справді “революційними” і зробили Зінгера багатим та знаменитим. Першу машинку “Зінгер” винахідник продав за сто доларів, і це був чи не перший випадок в історії, коли перший взірець нововведення відразу покрив витрати на своє виробництво та приніс прибуток.

12 серпня 1933 року в Харкові на стадіоні “Динамо” відбувся перший матч збірної України (на той момент – УРСР) з футболу. Українці грали з командою Туреччини та виграли з рахунком 3:2. Усі три голи забив киянин, динамівець Костянтин Щегоцький. При цьому більшість гравців у команді були – харків’яни, троє футболістів – із Києва, один – із Дніпра. На матчі були присутні 20 тисяч глядачів.

12 серпня 1949 року на дипломатичній конференції ООН у Женеві підписали Женевські конвенції про захист жертв війни. Це багатосторонні угоди, що визначають міжнародні закони та звичаї війни. Вони набули чинності 21 жовтня 1950 року. На сьогодні до Женевських конвенцій приєдналися понад 190 держав – тобто майже весь світ. Саме ці документи щодня порушує армія РФ під час війни проти України.

До пакета конвенцій входять чотири ключові договори:

1. Конвенція про поліпшення долі поранених та хворих у регулярних арміях. Зокрема, вона зобов’язує підбирати на полі бою не лише “своїх” поранених, а й поранених супротивника та надавати їм медичну допомогу. Напад на медиків, санітарний транспорт та медичні установи заборонено.

2. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які постраждали в аварії корабля, зі складу збройних сил на морі – майже ідентична попередній, але стосується морських битв.

3. Конвенція про поводження з військовополоненими.

4. Конвенція про захист цивільного населення під час війни (передбачає гуманне поводження з населенням, яке перебуває на окупованій території).

Женевські конвенції діють під час будь-якого збройного конфлікту, навіть якщо одна (або жодна) зі сторін не визнає його війною. Усі країни, які підписали конвенції, зобов’язані розшукувати, судити та карати тих, хто вчинив воєнні злочини.

12 серпня 1962 року в космос полетів перший українець – четвертий льотчик-космонавт СРСР Павло Попович.

Пілотуючи корабель “Восток-4”, він став учасником першого у світі групового польоту двох пілотованих космічних кораблів. Другий – “Восток-3” пілотував Андріян Ніколаєв. Політ тривав із 12 по 15 серпня. За цей час космонавти встановили радіозв’язок у космосі, сфотографували кораблі один одного та провели низку науково-технічних та медико-біологічних експериментів. У перший день цього польоту – 12 серпня – Павло Попович на прохання конструктора Сергія Корольова заспівав “Дивлюсь я на небо та думку гадаю”. Вона стала першою піснею в космосі.

Церковне свято 12 серпня

12 серпня православні вшановують пам’ять апостолів вiд 70-х: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника. Після собору апостолів, що відбувся в Єрусалимі в 51 році, святий Сила відправився в Антіохію разом з апостолами Павлом і Варнавою. Супроводжуючи апостола Павла, вів проповіді Євангелія в Сирії, Кілікії та Македонії. Згодом у Коринті святий апостола Силу висвятили на єпископа. Там він здійснив багато чудес. Своє життя скінчив мирно. Святий апостол Силуан проповідував разом із Петром і Павлом. Був єпископом у Солуні, там і помер. Кріскент проповідував у Галатії, помер під час гонінь імператора Траяна. Єпенет був єпископом у Карфагені, а Андроник – у Панонії.

Народні прикмети

Якщо в повітрі багато павутини, то серпень буде сонячним.

Якщо 12 серпня дощова погода, то дощі ще йтимуть довго.

Що не можна робити 12 серпня

Не можна переїдати, інакше голодуватимете в майбутньому.

Не можна стригти волосся й нігті.

Не можна випасати худобу.