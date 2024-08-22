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Сегодня 22 августа: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   22.08.2024
Оксана Горун
Сегодня 22 августа: какой праздник и день в истории

22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей. В 1991-м в этот день президиум Верховной Рады УССР назначил на 24 августа историческое заседание, на котором провозгласят Независимость Украины. В этот день также арестовали членов ГКЧП. А 22 августа 1992-го президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики. В 1864-м подписали первую из Женевских конвенций. В 1485-м произошло решающее сражение Войны Алой и Белой розы в Англии

Праздники и памятные даты 22 августа

22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей.

В мире – Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений, Международный день фольклора.

Также отмечают: Всемирный день растительного молока, День «Отведите свою кошку к ветеринару».

22 августа в истории

22 августа 1485 года произошло решающее сражение Войны Алой и Белой розы в Англии — битва при Босворте. В ней претендент на престол Генрих Тюдор победил и убил короля Англии Ричарда III. Ричард стал последним английским королем, лично принявшим участие в битве. А Генрих – основателем новой династии на английском престоле.

Босвортская битва в Англии
Иллюстрация Абрахама Купера из книги «British Artists and War»

22 августа 1864 года завершился конгресс о признании нейтралитета обществ, оказывающих медицинскую помощь на войне раненым и больным. По его результатам представители 12 стран подписали первую из Женевских конвенций. Подробнее.

22 августа 1976 года совершил посадку на Земле аппарат автоматической станции «Луна-24» — последней станции, которую на Луну запускал СССР. Подробнее.

22 августа 1991 года в Киеве состоялось заседание президиума Верховной Рады УССР. Там согласовали созыв внеочередной сессии Верховной Рады – 24 августа. Документы для сессии, которая провозгласит Независимость Украины, готовила группа депутатов во главе с Иваном Плющом.

22 августа 1991 года в Москве арестовали членов ГКЧП. Подробнее.

22 августа 1992 года последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк во время торжественного заседания Верховной Рады сложил полномочия Государственного центра УНР, и признал провозглашенную 24 августа 1991 года независимую Украину правопреемницей УНР. Подробнее.

УНР признает Украину правопреемницей
Церемония передачи государственных клейнодов УНР в экзиле. Фото: www.ukrinform.ua

Церковный праздник 22 августа

22 августа чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других. Мученик Агафоник происходил из знатного рода, жил в Никомедии. При этом он был христианином и обращал к вере в Христа язычников. Его и его учеников схватил императорский гвардеец (комитат) Евтолмий и после пыток повел во Фракию на суд императора. Вместе с Агафоником и его учениками Евтолмий вел христианина Зотика (его учеников на тот момент уже убил за то, что отказались принести жертву идолам). В пути Евтолмий умертвил Зотика, Феопрепия и Акиндина, ведь они не успевали за колесницей. Мученика Севериана убили в Халкидоне, а Агафоник с другими добрались на суд императора, где им отсекли головы мечом.

Народные приметы

Если 22 августа пошел дождь, то будет дождить до конца месяца.

Сильный ветер – к частым непогодам зимой.

Тихая погода 22 августа – к поздней осени.

Какой день 22 августа – таким будет февраль.

Что нельзя делать 22 августа

Если день пасмурный, то нельзя работать в поле и на огороде.

Также в плохую погоду нельзя открывать двери и окна.

Женщинам нельзя готовить.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 августа в Украине – День памяти погибших правоохранителей. В 1991-м в этот день президиум Верховной Рады УССР назначил на 24 августа историческое заседание, на котором провозгласят Независимость Украины".