Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії

18 січня 1654 року відбулася Переяславська рада. У 1701-му коронували першого короля Пруссії Фрідріха I. У 1871-му проголосили створення Німецької імперії. У 1918-му в Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. У 1919-му у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція. У 2023-му цього дня сталася авіакатастрофа у Броварах, в якій загинуло 14 осіб, у тому числі керівництво МВС України та міністр Денис Монастирський.

Свята та пам’ятні дати 18 січня

18 січня у світі – День технічного обслуговування.

Також сьогодні: День тлумачного словника та День запалення маяка.

18 січня в історії

18 січня 1654 року відбулася катастрофічна за своїми наслідками для всієї подальшої історії України Переяславська рада. Докладніше.

18 січня 1701 року коронували першого короля Пруссії Фрідріха I. До цього держава називалася Бранденбург-Пруссія та складалася з двох частин – Прусського герцогства і Бранденбурзького маркграфства.

Вони об’єдналися в 1618 році, уклавши персональну унію – через згасання прусської гілки панівної династії. Першим герцогом Пруссії був великий магістр Тевтонського ордену Альбрехт Гогенцоллерн. Він секуляризував католицьку державу, яка існувала на цій території, перетворивши її на герцогство. Коли ж пряма гілка спадкоємців Альбрехта перервалася, то влада перейшла до маркграфів Бранденбурзьких та курфюрстів Священної Римської імперії з дому Гогенцоллернів.

Нюанс полягав у тому, що на відміну від Пруссії, яка завжди була незалежною німецькою державою, Бранденбурзьке маркграфство входило до складу Священної Римської імперії та формально підкорялося королівській династії Габсбургів. Тож у правителя Бранденбург-Пруссії не було королівського титулу – попри значущість цього герцогства та значний ступінь незалежності від центру імперії, що слабшав. Ситуація змінилася, коли імператору Священної Римської імперії Леопольду I Габсбургу гостро знадобилася підтримка найпотужнішої з німецьких держав у війні за Іспанську спадщину проти французького короля Людовіка XIV. В обмін на військову допомогу Бранденбург-Пруссії Леопольд погодився, щоб глава цієї держави став королем. У листопаді 1700 року курфюрст Бранденбурзький Фрідріх III вступив у військовий союз з Австрією у війні за Іспанську спадщину. А 18 січня 1701-го – коронувався й із Фрідріха III став Фрідріхом I – королем Пруссії.

Протягом наступних двох століть це нове королівство перебуватиме в постійній конкуренції з Австрією за лідерство серед німецьких земель. І переможе в цій боротьбі. Саме в річницю коронації Фрідріха I, 18 січня 1871 року, проголосили створення Німецької імперії, яка об’єдналася саме на базі Пруссії. Імператором став представник династії Гогенцоллернів Вільгельм I. А столиця королівства Пруссія, центр Бранденбурзької землі, Берлін досі є столицею Німеччини.

18 січня 1871 року проголосили створення Німецької імперії. Докладніше.

18 січня 1918 року у Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. Докладніше.

18 січня 1919 року у Версалі розпочала роботу Паризька мирна конференція. Докладніше.

18 січня 1995 року в Японії під час потужного землетрусу загинули 6,5 тисяч людей. Докладніше.

18 січня 2023 року сталася авіакатастрофа в Броварах, яка забрала 14 життів. Через падіння вертольота ДСНС загинули чотири жінки та малолітня дитина на землі. А також – керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке було у вертольоті. Серед загиблих – міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Докладніше.

Церковне свято 18 січня

18 січня вшановують пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. Докладніше.

Народні прикмети 18 січня

Якщо птахи літають низько над землею — буде негода.

Якщо 18 січня відлига, то літо буде вологим, а врожай – поганим.

Якщо в цей день сильна заметіль, то зима буде тривалою.

Сонце в другій половині дня 18 січня – до ранньої весни.

Що не можна робити 18 січня

Не можна в цей день одружуватися.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна звертатися до суду.